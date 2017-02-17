澎湖縣中小學聯運開幕 近千名選手同場競技
2017-02-17 13:26
澎湖中小學聯合運動會開幕，由美麗學生隊伍執旗進入會場。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣中小學聯合運動會，今在縣立體育場盛大開幕，包括2所高中職、51所國中小學，共978位運動選手，同場競技。典禮由縣長陳光復主持，鼓勵所有參賽選手展現「勝不驕、敗不餒」運動家精神，締造佳績，為校爭取榮譽。
出席開幕貴賓包括議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、陳佩真、蘇陳綉色、教育處長許文喨、副處長莊華州、家長會長協會副理事長顏英展等，都到場為選手加油打氣。今日天公作美，適合戶外運動，澎湖府會雙首長都祝賀選手們全力以赴，為團隊及學校爭取佳績。
各校運動員在校長領隊下，個個精神抖擻、昂首闊步的依序進場，展現十足的活力與精神，獲得貴賓及觀眾們熱烈的掌聲與加油聲；大會會旗由文光國中舞蹈班引旗進場，馬公國中8位女童軍執旗，現場參與的選手及貴賓報以熱烈的掌聲；聖火由國立澎湖高級海事水產職業學校學生翁維謙及辛佩京擔任傳遞，點燃熊熊勝利之火。
在國立澎湖高級海事水產職業學校辛佳泰選手代表運動員宣誓之後，會中由馬公國小、中正國小、中興國小、文澳國小、文光國小近千人表演健康操，同學個個熱情洋溢、活力十足，整齊劃一，舞動力與美，贏得現場的鎂光燈及掌聲，也為中小學聯合運動會揭開精采的序曲。此次運動會的成績，將納入澎湖遴選選手參加全國中等學校運動會及全國小學田徑錦標賽參考標準。
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