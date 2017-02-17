推動無煙囪工業 苗縣再增5處「借問站」

苗縣推動「無煙囪工業」，再增設三義火車站等5處「借問站」。（記者彭健禮攝）

2017-02-17 13:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「台灣最美麗的風景是人！」交通部觀光局推行「借問站」獲得廣大迴響，各縣市政府與在地特產店及民宿、飯店等合作設置服務據點，提供免費的中英日文的旅遊相關資訊摺頁。苗栗縣原有9處，新增三義火車站、甘丹民宿、公館鄉農會、城市規劃館及通霄台鹽鹽來館等5處，今天揭牌啟用，讓遊客感受苗栗濃濃的「好客」人情味。

縣府文化觀光局藉著今天揭牌儀式，也在三義火車站舉辦「貓裏喵創意彩繪競賽」頒獎典禮，由縣長徐耀昌頒獎，現場並安排貓裏喵與表演團體「舞」出「心電心」，歡迎遊客一起造訪苗栗。

特等獎得主是來自新北市的林嫈姍，她透過臉書粉絲專頁「苗栗玩透透」認識進而喜歡上貓裏喵，成為貓裏喵的「鐵粉」，時常透過臉書關注貓裏喵動態，彩繪作品中特別選用蠟筆、剪紙及亮片等材料上色，顏色鮮豔、飽和，且富含創意，獲評審青睞。

林嫈姍今天首度近距離與貓裏喵「接觸」，興奮開心地說：「真的好可愛！」

徐耀昌表示，縣內三義、南庄獲國際慢城認證，期許兩鄉成為縣內旅遊產業的領頭羊，帶領縣內「無煙囪」產業蓬勃發展。

苗縣原有竹南國泰玻璃、苗栗市新興旅社、竹南龍鳳漁港龍鳳安檢所、三義世奇精緻餅店、卓蘭永安喜餅及竹南火車站、苗栗火車站、苗栗高鐵站及苗栗縣旅遊服務中心等9處借問站，再新設三義火車站及甘丹民宿、公館鄉農會、城市規劃館及通霄台鹽鹽來館等共14處。