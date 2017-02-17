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苑裡山腳南外環道樹穴多達50個 易導致車禍民眾憂心

2017-02-17  00:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳南外環道，兩側之前種了不少五月松、山櫻花，不過因為都凋零或是被大風折斷，留下超過50個樹穴。苑裡鎮民代表孟文源接獲民眾陳情，樹穴緊鄰機車優先道，常導致車禍，希望主管單位改善。

苑裡鎮公所則回應，最早是在當地栽種五月松，不過後來存活率低才改種櫻花，但是櫻花因為颱風來襲被折斷。苑裡鎮公所表示，樹穴留在路邊確實容易影響道路交通安全，將會重新補植，畢竟植栽屬於行道樹，鎮公所會種回植栽，以免樹穴露出危及一般民眾。

「如果鎮民受傷要求國賠事情就大條了」孟文源強調，已經聽聞當地發生多次車禍，主因就是樹穴凹凸不平，有些深度達10公分，每個樹穴長、寬近1公尺，剛好就在機車優先道旁邊，對於機車騎士而言實在太危險。

「趕快填補，不要再種樹這樣比較安全」在山腳南外環道旁開設商店的民眾說，既然樹重不活，那就趕快填一填，以免這些樹穴宛如地雷，摩托車與自行車經過好像在比障礙賽。

「實在是慘不忍睹！」有鎮民怒批，山腳南外環道的行道植栽已經至少一年多維持這種樹都光禿禿，剩下徒留樹穴的慘況，鎮公所應該檢視政策，是否該地氣候不是適合種植行道樹，或是公所選擇的植栽錯誤，造成窘境。

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  • 苑裡山腳南外環道樹穴多達50個，易導致車禍民眾憂心。（記者蔡政珉攝）

    苑裡山腳南外環道樹穴多達50個，易導致車禍民眾憂心。（記者蔡政珉攝）

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