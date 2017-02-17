陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
2017-02-17 00:17
〔即時新聞／綜合報導〕東晉末期南朝宋初期詩人陶淵明，因其清高不為五斗米折腰的骨慨，決定辭去官職歸隱山林，但有網友問：「他的腰真的那麼硬嗎？有沒有把陶淵明的腰硬往下折會怎樣的八卦？」，沒想到竟有網友認真推算折腰後的俸祿換算現代月薪居然高達130萬，陶公果然夠霸氣。
有網友在PTT上好奇發問，陶淵明不為五斗米折腰的骨慨若是被「硬折」的話會有什麼下場？而一名臉書叫做「米絲肉雞」的網友立刻進行神分析，表示陶淵明曾祖父是晉朝名將，因此他其實算是個靠爸族，彭澤縣令一職也是靠叔叔關說走後門得來的。
再來推算當時的薪資俸祿，晉朝官俸為「半錢半穀」制，即錢、米各佔一半，陶淵明職位可獲俸祿為「月錢二千五百，米十五斛」，而一斛為十斗，一天的工資正好是五斗米和八十三文錢，也就是說，五斗米約等價於八十三文錢。
許多學者對於購買力說法不一，但根據該網友在《梁書‧何胤傳》上記何胤自稱，「吾年已五十七，月食四斗米不盡」。而陶淵明的300斗月薪可讓一位阿公吃75個月，用現代物價中間值65元，一天吃兩餐算，月薪大概是台幣23萬左右。
外加陶淵明官職所配給的300畝地，實際產出大概是其薪水5倍左右，結論指出，陶淵明在「腰很硬」的同時等於是放棄了「130萬的月薪」，讓分析此事的網友「米絲肉雞」直呼真的很屌。
不少網友紛紛留言：「古代經濟系？」、「我真的覺得陶的妻小有夠可憐」、「X的，富二代，放在現代就是那個住集合住宅的傢伙啊」、「以前要養一票子人口而且還有僕人一堆有的沒得還要交際」、「你的算法有點錯，以前光是能吃到米的都已經是中上階級了，所以大概要再提高幾個檔次」、「陶淵明有祖產，田好幾畝，別墅也不只一處，古代文青裝窮而已」
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