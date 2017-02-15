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「餃子の王將」台灣首間分店 預計4月中高雄開幕
2017-02-15 23:30
日本知名食品連鎖店「餃子の王將」，預計在4月中旬於高雄展店。圖為日本的一家分店。（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名食品連鎖店「餃子の王將」社長渡邊直人去年6月在股東大會上表示要「進軍台灣」，引發台灣不少饕客關注，如今傳出消息，「餃子の王將」首間台灣分店預計於4月中旬在高雄開幕。
據了解，「餃子の王將」是在去年9月董事會通過進軍台灣市場的決議，並在近日公告，首間台灣分店將落腳高雄漢神巨蛋廣場4樓，座位數72席。
「餃子の王將」目前已展開人才招募，分店預計於4月中旬開幕。
「餃子の王將」起源於京都，在日本全國有超過500間分店，許多台灣遊客訪日時，也都會特地蒞臨品嚐，而王將餃子以日式煎餃、炒飯等產品最為知名。至於「餃子の王將」曾在2005年時進軍中國市場，在大連市開設首間海外分店，高峰時在中國共有5家分店，可是由於業績慘澹，分店陸續關閉，最終在2014年完全撤出中國市場。
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