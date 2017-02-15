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隨身行李「穿」進飛機 神奇外套笑翻網友

澳洲設計師近日推出1款可載重15公斤的外套，外套共有14個很深的口袋，方便旅客直接把隨身行李「穿」進飛機。（圖擷取自kickstarter.com）

2017-02-15  20:55

〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機時不託運行李，不只可以省下排隊託運、等待領取行李的時間，搭乘廉價航空時也不用再另外付費；澳洲設計師近日推出1款可載重15公斤的外套，號稱旅客能直接把隨身行李「穿」進飛機，意外引起網路熱議，笑翻不少網友。

綜合媒體報導，澳洲設計師安卓（Andrew Benke）近日推出1款「機場外套」（Airport Jacket），外套可載重15公斤，並有14個很深的口袋，可以收納包括球鞋、平板電腦、手提電腦、眼鏡、攝影機、衣服等物品，該件外套還可以分拆成3截，或是直接收成1個隨身行李包。

安卓指出，「機場外套」絕對可以裝進短期旅程所需的所有隨身行李，把行李「穿」進飛機，不用支付額外的託運費用，也不必擔心把隨身行李弄丟；和安卓一起設計外套的設計師克萊爾（Claire Murphy）表示，自己過去為了攜帶嬰兒用品，上飛機時常把口袋塞滿還不夠放，因此才有了製作「機場外套」的構想。

該款「機場外套」近日引起網路熱議，笑翻不少網友，網友紛紛表示「天呀！把電腦、攝影機放在屁屁那個位置，坐下來就直接悲劇了吧」、「可是安檢時還是要把口袋的東西都拿出來耶」、「這外套的主要客群是恐怖分子嗎」、「我覺得我妻子會願意買」。

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  • 澳洲「機場外套」可以收納包括球鞋、平板電腦、手提電腦、眼鏡、攝影機、衣服等物品。（圖擷取自kickstarter.com）

    澳洲「機場外套」可以收納包括球鞋、平板電腦、手提電腦、眼鏡、攝影機、衣服等物品。（圖擷取自kickstarter.com）

  • 澳洲「機場外套」可以分拆成3截，或是直接收成1個隨身行李包，並可載重15公斤，引發網路熱議。（圖擷取自kickstarter.com）

    澳洲「機場外套」可以分拆成3截，或是直接收成1個隨身行李包，並可載重15公斤，引發網路熱議。（圖擷取自kickstarter.com）

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