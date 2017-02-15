台客愛比價要求CP值？ 旅行社人員道心酸

一名自稱旅行社從業人員的鄉民感嘆，「這樣的常態下要改革台灣旅遊業...真的不容易」。（資料照，記者歐素美攝）

2017-02-15 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車日前發生翻覆意外，造成33人死亡，司機家屬更指控其過勞問題，引起外界關注。一名自稱旅行社從業人員的鄉民則感嘆，台灣人愛比價、要求車內要有好音響、還要求把遊覽車當計程車載到家，「在這樣的常態下要改革台灣旅遊業...真的不容易」。

台南一名在旅行社從業人員在PTT上表示，國內旅遊利潤很低，已經不是新聞，「特別是一天的旅遊，更是低到嚇死人」，他說明，一天旅費1100元，算是價格偏高，南部比較多是一天6、700元的團，剛開始他也嘗試做些優質行程的團、用新的遊覽車、選專業導遊詳細解說、不進名產店，把利潤反映在售價上，最後卻被嫌太貴，「領隊導遊的解說，還會被轟下台，客人說他們要唱歌，不要聽講解」。

提到司機過勞部分，網友說，台灣過度追求新車，一堆團體要求5年內新車、要求歐洲車，「背負沉重的車貸壓力，只好一直接case出去跑，不跑就等於是賠錢，舊車為了跟新車競爭，就壓低價格搶市場，不然就去接中客，反正中客不看車齡」。

網友感嘆，他帶團做的服務比空姐細、講解歷史地理典故，甚至比一些高中、大學的課深入、用的司機熟悉路況，還會選擇好的時間到景區，「結果，遇到的還是瘋狂比價、客人拖時間、要求要好的音響唱歌，還要求把遊覽車當計程車載到家」，這讓他無奈說到，「這樣情況下，要求車體不要改裝不裝卡拉ok，司機不要過勞駕駛，然後給所有的工作人員合理的薪資跟待遇，真的不是容易的事」。

其他網友見狀也回應說，「消費者要提升啊＝＝」、「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草」、「結論 國民自己造成的」、「鄉民最愛講求CP值 但是這種心態就是幫兇啊」、「現在台灣人就是愛比價 不會管你品質啦 貴100就打你槍」。