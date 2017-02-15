巷弄燈區具特色 謝謂君期許藝閣邁向國際舞台

交通部航港局長謝謂君（左二）今造訪北港巷弄燈區，期許藝閣可以推向國際舞台。（記者陳燦坤攝）

2017-02-15 13:52

〔記者陳燦坤／雲林報導〕曾參與台灣燈會籌備的交通部航港局長謝謂君昨天造訪北港燈區，稱許巷弄燈會佈置極具特色，也認為北港藝閣文化深具發展潛力，期許能夠在藝師們的努力下，邁向國際舞台。

台灣燈會北港巷弄燈區，以傳統燈籠營造在地特色廣受好評，曾參與台灣燈會籌備的交通部航港局長謝謂君今天專程前往參觀，對負責規劃的蔡享潤等人相當稱讚，尤其對燈區裡展出的傳統藝閣花燈印象深刻，認為藝閣與花燈最能夠代表北港鎮在地文化。

蔡享潤說，北港藝閣由來已久，直到現在每逢農曆3月媽祖遶境，藝閣街遊仍大受民眾歡迎，所到之處人山人海，謝謂君覺得北港藝閣極具發展潛力，希望年輕藝師能夠繼續傳承，將這項在地文化推向國際舞台並發揚光大。