考生快準備！23所大學試辦個申免口試直接錄取

今年共有23所學校試辦直接錄取免甄試，專家呼籲把目標放在申請的考生，及早準備審查資料。圖為今年大學學測，考生們考完後開心步出考場。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-15 12:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕106年大學學測成績明日即將揭曉，今年考生人數再創新低，僅12.8萬人，不論是申請或是分發都相對去年有更好機會。升學專家提醒，今年共有23所學校試辦直接錄取免甄試，呼籲把目標放在申請的考生，應更積極地及早開始準備審查資料，表現優異者就可以免經第二階段口試甄試直接錄取。

高三學生本週四將會收到成績單，升學專家張財銘建議，考生不要等到成績單出來才開始做準備，可以盡快開始進行個人申請的志願選定及審查資料的暖身準備工作。

張財銘表示，今年第1年試辦直接錄取免甄試，共有23所學校參與試辦，最高逕行錄取比例可以達20％，只要考生積極用心準備書審資料，就有機會可以免經二階段口面試就可以直接錄取。

106學年參與試辦方案的學校，包括政大、大同、大葉、中山、中華、元智、玄奘、東吳、東海、南華、真理、高雄大學、清大、台南大學、聯合大學、華梵、開南、實踐、台北市立大學、銘傳、靜宜、中央及長庚等23校。

看準考生經常在選校、選系間搖擺不定，業者也推出落點預測軟體「大學生甘單App」，結合成績單簡訊接收服務，只要下載App就能在收到成績簡訊同時，立即做即時、自動化的個人學測成績落點分析。

大學生甘單App的開發者巨微雲集表示，考生通常都以學測成績為主要挑選條件，往往忽略自己的性向，大學生甘單App首次無縫接軌大考中心探索量表資料庫，考生可登入大考中心網站再透App掃描網站QR code就能取得個人探索量表性向測驗結果並與學測成績做搭配，快速找到理想校系。