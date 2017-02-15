高市上午空氣品質不良 前鎮、小港2測站達「紅害」

高市今早空氣品質不佳。（記者陳文嬋攝）

2017-02-15 10:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今早大氣擴散不佳，空氣品質不佳，前鎮、小港等2個測站達「紅害」，空氣品質指標AQI均達153，市府環保局提醒民眾留意。

環保署今提醒中南部及三義地區「橘色提醒」，表示對敏感族群不健康；另高雄前鎮、小港地區則是紅色警示，代表對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

尤以高市空氣品質最差，前鎮、小港2測站AQI呈現「紅害」程度，僅林園、美濃2測站AQI普通，其餘鳳山、前金、楠梓、大寮、仁武、左營、前金、復興8個測站，AQI呈現橘色，對敏感族群不健康。

市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。