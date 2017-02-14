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潮州設站補製健保卡 7分鐘就能領到新卡

為了讓民眾方便申請健保卡，衛生福利部中央健保署將製卡點延伸至屏東潮州鎮公所，民眾備齊相關資料，7分鐘就可以領到全新的健保卡。（記者邱芷柔攝）

2017-02-14  13:52

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了讓民眾方便申請健保卡，衛生福利部中央健保署將製卡點延伸至屏東潮州鎮公所，鄰近的萬巒、內埔、竹田、崁頂、新埤、南洲等鄉鎮居民，也不必再為了辦卡舟車奔波癡等，這也是屏東縣內第一個與公所合作的在地製卡站。

「在地健保e卡站（讚）」今天在潮州正式啟動服務，第1個辦理的潮州鎮民廖珮婷，一拿到新卡開心的說「真的超快的！」

健保署高屏業務組組長林立人說，過去潮州地區民眾若遺失健保卡，須到屏東市或東港鎮的聯絡辦公室，或到高雄才能辦理，往返路途遙遠，如透過郵寄辦理補發，則需5到7個工作天，潮州鎮公所在地製卡站啟用後，民眾只要帶身分證件正本、工本費200元、1張2吋照片，7分鐘就可以領到全新的健保卡，提升換卡效率與就醫方便性。

潮州鎮長洪明江表示，根據統計近3年來光潮州地區民眾的製卡數就有9644張，加上鄰近鄉鎮的製卡數則將近2萬張，除了在地民眾外，潮州近年致力發展觀光，考量外地遊客急需，也可以就近申辦。

林立人說，照顧弱勢也是健保署的重要服務，除了在地製卡服務，該服務站也有通報服務，欠費民眾可在鎮公所送件，健保署接受公所通報後，將結合政府與民間資源評估個案狀況，提供分期攤繳、紓困貸款、轉介公益團體等協助。

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  • 健保署高屏業務組組長林立人、辦卡民眾廖珮婷、潮州鎮長洪明江（左至右）體驗在地辦卡服務。（記者邱芷柔攝）

    健保署高屏業務組組長林立人、辦卡民眾廖珮婷、潮州鎮長洪明江（左至右）體驗在地辦卡服務。（記者邱芷柔攝）

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