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禽流感升溫 新北研擬禁輸入疫情縣市活禽

2017-02-14  12:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕禽流感疫情日益嚴峻，花蓮、宜蘭、雲林及台南陸續驗出H5N6高病原性禽流感病毒，新北市政府成立禽流感緊急應變小組，對轄內27處禽場、家禽屠宰場及野鳥聚集的公共區域進行高規格防疫工作，必要時將禁止本市禽場輸入疫情縣市的活禽及設置管制站，全面防堵疫情擴散。

農委會防檢局日前公布花蓮縣野外死亡幼鵝驗出H5N6高病原性禽流感，並在一鴨場屠宰時檢出病毒，最近宜蘭縣、雲林縣及台南市皆有感染案例，顯示疫情進入高峰期。

新北市1月成立禽流感緊急應變小組，副市長葉惠青昨天召集各局處，指示各單位展開高規格防疫作為，據統計，新北市養禽場共27場，總計14萬隻，動保處已掌握27處禽場禽隻健康情形，並將1週1次消毒頻率提高至2次，家禽屠宰場消毒作業也從每週2次提高至3次，加強屠宰場採樣檢測從每月抽查5件增加到20件。

另外，新北市河濱公園、市區公園有不少野鳥、野鴿聚集，動保處每週2次至野鴿聚集處包括忠孝碼頭、華江橋、成蘆橋等區域消毒，2月起增加消毒頻率至3次，針對屠宰場從業人員、防疫人員、養禽戶、寵物鳥店及其員工，要求實施自主健康管理。

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  • 因應禽流感疫情升溫，新北市針對野鴿聚集處提高消毒頻率。（動保處提供）

    因應禽流感疫情升溫，新北市針對野鴿聚集處提高消毒頻率。（動保處提供）

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