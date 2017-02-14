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登革熱疫情趨緩又見儲水 台南將開罰

2017-02-14  12:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市前年登革熱流行疫情慘重，去年疫情趨緩後，環保局發現，台南市民降低警覺，又逐漸恢復儲水習慣，環保局今年已開始加強稽查積水容器，一旦發現孳生病媒蚊孑孓，即開單告發3000至6000元罰鍰。

根據環保局統計，儲水孳生病媒蚊幼蟲的地點以住家及菜園居多，104年在住家或菜園查獲水桶等積水容器孳生病媒幼蟲的案件，即佔全年案件數50.5％，105年占41％、今年至今也有50％，顯示去年疫情趨緩後，市民降低警覺，又逐漸恢復儲水習慣。

環保局表示，每年枯水期民眾總會儲水備用，2年前即因民眾儲水疏於清理，成為病媒蚊孳生的溫床，導致台南登革熱大流行。最近又有民眾開始儲存雨水或回收污水再利用，提醒市民儘量不要儲水，若儲水一定要加蓋並每週定期清除積水容器，防止引發登革熱疫情。

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  • 前年因民眾儲水疏於清理，成為病媒蚊孳生的溫床。（資料照，記者蔡文居攝）

    前年因民眾儲水疏於清理，成為病媒蚊孳生的溫床。（資料照，記者蔡文居攝）

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