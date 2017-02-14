淡江、安捷產學合作 首創保證就業飛官訓練班
2017-02-14 11:09
〔記者吳柏軒／台北報導到〕淡江大學今天與安捷飛航訓練中心產學合作，首創「飛行教官訓練保證就業方案」，讓大學生有機會在就學期間就接觸飛官訓練，大四下學期更可直接到飛航中心實習，比現行一般機師訓練時程再縮短2年，預計每年培訓10到20名優秀飛行員，挹注台灣飛航職場人才。
安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，一般機師如果是男生，大學畢業後還要當兵，並且要出國到飛航訓練中心受訓，或是到航空公司受訓等，之後才能考取最基本的「商用飛行駕駛執照」，取得後才能擠身正式機師，中間過程耗費多年，看見台灣大專科系沒有專屬訓練機師的飛航系，因此決定加入推廣。
淡江大學航空太空工程系系主任湯敬民表示，系所沒有實際飛行課程，過去也多著重在航太或飛行器設計等訓練，但也有開設民航學程，提供相關知識，這次跟安捷合作，學生就有機會在大學4年內，就專心一志朝向機師路前進，並透過實習學分，大四下學期直接進駐台東的安捷訓練基地，實習並體驗機師訓練。
安捷業務行銷處處長洪曉榮說，跟淡江的合作是全台首創，讓大學生有機會在就學期間就接觸機師訓練，相較過去學生畢業後要自費出國受訓，或到航空公司應徵再受訓，時間可節省2年，但該有的飛行教官受訓費用仍必須支出，學費需花250萬元左右，跟國外雷同，但可較快取得執照，加速進入職場時間。
淡江今天與安捷進行產學合作備忘錄簽約，未來將由校方開設就業學分學程，安捷提供業師、獎學金與實習機會，採7學期學業、1學期實習的7加1訓練，讓擁飛行夢的學子不用離鄉背井，在台灣就能圓夢成為飛行員，預計每年可培訓10到20名優秀飛行員。
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