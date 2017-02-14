台北機廠展開修護 下半年開放民眾預約導覽

2017-02-14 10:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕建廠超過80年的台北機廠，104年4月16日公告為國定古蹟後，為永續保存及活化台北機廠鐵道文化資產價值與風貌；行政院去年12月13日核定台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫，文化部長鄭麗君今日與交通部次長范植谷簽署合作備忘錄，加速推動台北機廠鐵路博物館計畫。鄭麗君表示，今年下半年就能開放民眾以預約登記方式申請導覽，共同見證鐵道博物館修護、保存過程。

台北機廠建於1935年，負責柴電機車、電力機車、電聯車、客車維修及配件材料修製供應，維修業務搬移至桃園富岡機廠後，文化部已先編列106至108年的租金費用，向台鐵局承租房地，長期土地使用取得方式及財源問題，則要進行跨部會研議。

台北機廠鐵道博物館推動計畫中，台鐵局將提供鐵道技術傳承、文化志工培訓、退休員工口述歷史訪談，及動態影像紀錄、珍貴車輛展示、鐵道文物徵集等工作；文化部則負責古蹟修復再利用、管理維護與開放參觀等保存活化工作。

范植谷表示，台鐵今年已有130年的歷史，擁有豐富的文化資產，這次與文化部簽屬合作備忘錄，相信台北機廠文物保存再利用能做得更好；期望未來與鄰近的松山機場連接成博物館廊帶。

鐵道是台灣人共同的記憶，鄭麗君說，台北機廠鐵道博物館計畫將呈現民眾對於鐵路的生活記憶、工業化及現代化過程，還有林鐵、礦鐵、糖鐵及鐵路人光榮歷史等；預計投入超過60億元預算，以10年的時間全區整備、分區修復、分區開放方式進行，讓民眾共同見證修護保存的過程，預計下半年就能開放民眾以登記方式預約導覽。