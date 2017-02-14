台北機廠展開修護 下半年開放民眾預約導覽
2017-02-14 10:43
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕建廠超過80年的台北機廠，104年4月16日公告為國定古蹟後，為永續保存及活化台北機廠鐵道文化資產價值與風貌；行政院去年12月13日核定台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫，文化部長鄭麗君今日與交通部次長范植谷簽署合作備忘錄，加速推動台北機廠鐵路博物館計畫。鄭麗君表示，今年下半年就能開放民眾以預約登記方式申請導覽，共同見證鐵道博物館修護、保存過程。
台北機廠建於1935年，負責柴電機車、電力機車、電聯車、客車維修及配件材料修製供應，維修業務搬移至桃園富岡機廠後，文化部已先編列106至108年的租金費用，向台鐵局承租房地，長期土地使用取得方式及財源問題，則要進行跨部會研議。
台北機廠鐵道博物館推動計畫中，台鐵局將提供鐵道技術傳承、文化志工培訓、退休員工口述歷史訪談，及動態影像紀錄、珍貴車輛展示、鐵道文物徵集等工作；文化部則負責古蹟修復再利用、管理維護與開放參觀等保存活化工作。
范植谷表示，台鐵今年已有130年的歷史，擁有豐富的文化資產，這次與文化部簽屬合作備忘錄，相信台北機廠文物保存再利用能做得更好；期望未來與鄰近的松山機場連接成博物館廊帶。
鐵道是台灣人共同的記憶，鄭麗君說，台北機廠鐵道博物館計畫將呈現民眾對於鐵路的生活記憶、工業化及現代化過程，還有林鐵、礦鐵、糖鐵及鐵路人光榮歷史等；預計投入超過60億元預算，以10年的時間全區整備、分區修復、分區開放方式進行，讓民眾共同見證修護保存的過程，預計下半年就能開放民眾以登記方式預約導覽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 翻覆車輛是高級款？評論家爆：別被Volvo騙！
- （嘉義）遶山花慢遊三界埔 打造藥草花園
- NBA》勇士4人入選明星賽 馬刺球星：這樣不對！
- 出人命才關注？ 各行業「過勞」皆可能釀事故...
- 伊政府軍擊殺IS首腦 命中與否不確定
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 蝶戀花導遊出事前才曬櫻花照 親友臉書留言祈福
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 經典賽》日媒憂再度碰上建仔 日本球迷熱烈討論
- 又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
- 〈上班族創業〉送暖到街頭
- 馮健庭、林承飛 猿新二、游速配
- 恭喜！周董湊好字 昆凌挺肚曬比基尼
- 經典賽》委內瑞拉戰力再升級！ 遊騎兵歐多確定入陣
- 自由廣場》律師代表年齡是個問題
- 電鍍三區 彰濱工業區︰規劃中
- 自由廣場》評「不待命、直接射擊」空拍機
- 【極短篇】 林新惠／減
- 〈12星座告白術〉Hi，我們在一起吧
- NBA》爵士賣球衣廣告 首年為慈善組織募捐
- 《台股青紅燈》賭光輸光 台股無光
- 恐怖情人條款上路1年 新北受理225案
- 中山國小新設3D彩繪牆 超逼真
- 蝶戀花旅行社負責人出面 鞠躬「對不起」
- 遊覽車駕駛不幸身亡 友人嘆：他平和鮮少起衝突
- MLB》為齊默曼找備胎 國民1年約簽左打砲
- 越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
- 國5翻車事故 罹難司機有2件交通違規未結
- 國道遊覽車事故新北13人傷亡 朱立倫：全力協助
- 老和尚騎機車迷航 竟從南投騎到苗栗通霄
- 被爆鐵絲綁椅背... 網友起底蝶戀花不良紀錄
- 台灣50終曲 《黃金年代》週五開幕
- 大元急覓好歸宿 3條件卡關
- 星二代AV「4秒合體」 歐吉桑突襲硬上床
- 獨留美麗櫻花照 導遊來不及看愛孫長大
- 也是翻車被拋飛！ 國1貨車司機頭顱破裂亡
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台北機廠展開修護 下半年開放民眾預約導覽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分