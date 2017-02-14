7年前接下預報中心主任 鄭明典自爆緣由...
2017-02-14 10:09
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報中心主任鄭明典昨傳出請辭，將回鍋科技中心主任，人事案18日生效。鄭明典今早在臉書發表一篇〈結束的時候談開始〉短文，說明7年前為何接下預報中心主任職務。
精準預報、分析天氣，備受民眾信賴的鄭明典表示，2009年莫拉克風災後某日，在氣象局3樓走道上遇到局長，「他跟我招招手，然後小小聲地說：『你去接那個位置』，你知道的」。
鄭明典回憶，當時沉默幾秒鐘後，局長轉身離開，走沒幾步又回頭補了一句「你沒有選擇餘地！」鄭明典說，「就這樣，我沒回半句話就轉任了『那個位置』」，笑稱「這是一種默契」。
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