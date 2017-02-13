哪個簡體字最難寫？ 鄉民神回應...

2017-02-13 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕哪個簡體字最難寫？有網友在PTT八卦版發問「最困難的簡體字是哪個的八卦」，隨即引起討論，隨後有人回應「叫他寫"六四"這兩字的簡體」，更有人回應應該會顯示不出來。

網友在PTT上發文表示「安安，肥宅我今天一個26（中國）同事跟我聊字體，他覺得我們學中文一定很辛苦，我就想嗆他，可是不知如何嗆，不過我很好奇，都簡單化了，那他們最難的字是哪個，有八卦嗎，怎麼嗆他嗆的不要不要的」

看完貼文的網友紛紛建議「六四」、「六四，顯示不出來」，也有人建議「农啊，連習近平都唸錯」、「农，連習大大都會念錯。把『通商寬農』念成『通商寬衣』」、「干，沒人知道是乾女兒還是幹女兒」、「干 意思大不同」。