台灣燈會第一天 人潮190萬人次
2017-02-12 00:23
台灣燈會第一天，兩個燈區的人潮高達190萬人次。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區昨天由總統蔡英文點燈，首創的雙燈區，不僅範圍最大，人潮也相當驚人，大會公布最後數據，第一天共擠進190萬人次，其中虎尾燈區虎尾175萬人次、北港15萬人次。
台灣燈會10點半熄燈，因為人潮車潮太多，加上聯外道路就這麼幾條，導致交通大打結，有民眾表示，從虎尾燈區開車回斗六，得花上2個小時以上，交通確實是一大問題；另有民眾反映，轉運站的接駁車不夠，如果接下來的幾天人潮持續爆滿，必須考慮增加接駁車及各停車場的轉運站。
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