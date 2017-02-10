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白沙屯媽祖婆進香在即 香丁腳守則請注意

2017-02-10  17:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆將於26日（農曆2月1日）凌晨2點半，出發前往雲林縣北港朝天宮進香，台南市三帆製藥遠從台南北上，致贈3萬片酸痛貼布與藥膏，供参加進香的香丁腳使用。另外，義工組織白沙屯媽祖婆網站在進香前夕，也公布相關事項請香丁腳注意。

三帆製藥公司老闆指出，以往沒有参加過白沙屯媽祖進香，今年將首度體驗，不過白沙屯媽祖婆進香的「急行軍」，以及信眾以徒步陪伴媽祖婆的虔誠，不但遠近馳名且感動人心，所以希望能盡一分心力。

另外，白沙屯媽祖婆網站提醒香丁腳，尤其是首度參與者，務必注意相關事項，例如鞋子稍大半號至一號、從地面到腳底間的隔熱效果要好，且鞋面散熱效果要佳、加一層鞋墊較優。

穿著襪子以五指襪為佳，可以減少指頭間相互磨擦，導致起水泡；腳跟與腳底要貼大面積的撒隆巴斯、每根腳趾頭纏繞一圈小塊撒隆巴斯，每日更換一次，但是注意不要貼辣椒膏。

網站也提供「不燒襠特效藥」供信眾參考。天氣炎熱時可選擇穿女性褲襪，但是只使用大腿以上部份、大腿以下剪斷不用，或是穿上超薄貼身平口褲。

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  • 白沙屯媽祖婆進香在即，製藥公司贈3萬片酸痛藥布供香丁腳。圖為白沙屯媽祖文化發展總會回贈專書致謝。（記者蔡政珉攝）

    白沙屯媽祖婆進香在即，製藥公司贈3萬片酸痛藥布供香丁腳。圖為白沙屯媽祖文化發展總會回贈專書致謝。（記者蔡政珉攝）

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