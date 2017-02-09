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空污嚴重兒童受害最慘 醫師家長街頭抗議

親子戴上防毒面罩，上演行動射出治空污三箭，號召民眾響應219台中高雄空污遊行。（記記者蔡淑媛攝）

2017-02-09  21:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕兒童是環境污染的最大受害者！中南部近來空污嚴重，醫師、家長超有感，兒童癌症、過敏、發育問題節節上升，荒野保護協會今以親子行動劇號召台中萬人響應219台中高雄反空污找藍天大遊行，為健康而，要要求政府提出有效政策，改善空氣。

荒野保護協會台中分會親子戴上防毒面罩上演行動劇，媽媽帶孩子出門踏青遇上空污警報，煙囪排毒氣襲擊，親子射出3箭，要政府治空污抗暖化、全面翻修空污法、落實空污治理，才能打倒空污。

荒野保護協會台中分會副分會長、彰化基督教兒童腎臟科主任錢建文指出，中南部空污PM2.5已高於世界衛生組織標準3倍，對兒童健康危害甚大，還是胎兒就受到PM2.5的傷害，導致早產或出生體重過低，造成早產、出生體重過低，增加罹患過敏性疾病，兒童癌症像血癌、腦瘤、肝癌、生殖細胞等相關癌症，在十年來已是每年以1%增加。

這半年來彰化地區兒童氣喘盛行率上升到17%，是10年前7%的兩倍多，空汙染也影響兒童的神經發育，造成智力下降，過動與注意力不集中，國小學童，幾乎每1班都有1到2名過動兒，到了青少年也增加心血管、肥胖、代謝疾病等風險。

錢建文說，身為兩個孩子的父親一定要站出來為下一代健康請命「政府可再做更多，產業要升級！不要再製造污染。」

荒野親子團代表許君如說，大兒子有過敏性鼻炎，小兒子罹患氣喘，每當發作時哭著說「我快不能呼吸了」讓她充滿無力感，今年孩子又發病在急診室過年；

賴郁芬也帶兒子響應，就讀國中的大兒子因為對空污過敏，罹患異位性皮膚炎得用類固醇等藥物，迅速訂出有效減輕霾害紫爆的措施，不要讓呼吸變得像在吸毒，火力發電減產。

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  • 荒野親子團賴郁芬的大兒子遇上空污，臉部就長皮疹和斑塊，要求爭好氣，找回健康。（記者蔡淑媛攝）

    荒野親子團賴郁芬的大兒子遇上空污，臉部就長皮疹和斑塊，要求爭好氣，找回健康。（記者蔡淑媛攝）

  • 親子戴上口罩為健康請命，號召民眾參加二一九台中高雄空污遊行，向政府要求爭取呼吸權。（記記者蔡淑媛攝）

    親子戴上口罩為健康請命，號召民眾參加二一九台中高雄空污遊行，向政府要求爭取呼吸權。（記記者蔡淑媛攝）

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