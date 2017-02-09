新北市立聯合醫院新任院長項正川 今天就職

2017-02-09 19:07

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立聯合醫院今天舉辦新任院長項正川宣誓就職典禮，現場由新北市政府衛生局長林奇宏擔任監誓人。項正川原任新北市立聯合醫院行政副院長，熟悉院務運作，任職院長後將續致力於滿足三、蘆地區民眾的醫療需求；著重三重院區舊大樓空間的重新規劃利用再造。

項正川畢業於國防醫學院醫學系，另有中山大學高階經營管理碩士學位，曾任國軍高雄總醫院腎臟科主任、門急診部主任、內科部主任、醫療部主任，民國104年7月3日調任新北市立聯合醫院行政副院長。

項正川在宣誓就職典禮上致詞指出，將著重照顧三、蘆地區民眾醫療需求；隨著三重院區急重症大樓完工、啟用，後續將積極規劃舊大樓更新、再造，例如復健中心已從5樓原址搬到1樓，活動空間擴充一倍，友善民眾使用；後續也將在舊大樓增設一層護理之家，順應老年化社會需求。