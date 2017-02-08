架棧道貫穿鐵道 騎遊阿公店溪不再繞道
2017-02-08 19:41
阿公店溪沿岸景觀改造工程架設棧道貫穿鐵道下方，行人和自行車通行無阻，騎遊阿公店溪不用再繞道。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山阿公店溪沿岸自行車道遭鐵道阻絕無法串連，高雄市府進行景觀改造工程，架設棧道貫穿鐵道下方，行人和自行車通行無阻，騎遊阿公店溪不用再繞道。
阿公店溪為岡山最主要親水空間，縣市合併後，市府和立委邱志偉爭取營建署「城鄉風貌形塑整體計畫」，在阿公店溪西側下游河華路與中華路間，闢建人行步道和自行車道，加上河堤公園、園道二及沿線橋樑景觀改善，逐漸烘托出阿公店溪之美。
但阿公店溪被台鐵縱貫鐵路一分為二，民眾從西側騎自行車要到東側程香里，即遭鐵道阻絕，必須繞道大德三路地下道或介壽東路陸橋，十分不便。
在邱志偉力爭下，中央補助3200萬元經費對阿公店溪東側沿岸景觀進行改造，總長3.4公里，除植栽、設置休憩坐椅與設施，市府並架設棧道貫穿鐵道下方，讓行人和自行車通行無阻，聖森橋並採無障礙斜坡工法方便通行。
邱志偉表示，阿公店溪沿岸景觀改造計畫比照市區愛河之心，希望增添阿公店溪沿岸橋樑、步道燈光設計及藝術美感，成為岡山新亮點，目前橋樑藝術及燈光設計工程已陸續完工，橋樑燈光設計擇日再邀集相關單位現勘、盡快完工。
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