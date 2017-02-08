傳藝中心停車繳費亭 鄉民揶揄像靈堂
2017-02-08 18:22
網友上爆料公社PO傳藝中心停車繳費亭照片，被鄉民揶揄像靈堂。（圖取自爆料公社）
［記者江志雄／宜蘭報導］網友上臉書社團「爆料公社」PO文，指宜蘭縣國立傳統藝術中心的停車繳費亭，周邊懸掛白燈籠，若再配上園區北管音樂，還蠻特別的；鄉民留言說「怎麼看起來像靈堂」、「只接受金紙付款，新台幣一律不收」。
傳藝中心由全聯善美的文化藝術基金會接手經營，上個月21日重新開幕，大年初一到初四的入園累計人數超過10萬人次，成為宜蘭縣各旅遊景點人氣王；網友今天下午在「爆料公社」PO文，附上停車繳費亭照片，繳費亭造型、顏色，搭配上方白色燈籠，引起不少人留言回應。
網友說，「只差花圈禮塔了」、「開車的不想進去還不行，不先進去（繳費），就會出不去」、「如果旁邊多幾個花圈，我想就無可挑剔了....」、「簡單且莊嚴，低調又不失格局」、「與眾不同的美感」、「天黑我會怕」、「藝術不是一般人能懂的」。
全聯善美的文化藝術基金會表示，收費亭由委外的停車場業者設計，全聯將與業者討論是否修改造型，也歡迎網友提供寶貴意見。
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