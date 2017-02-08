超療癒三星洛克馬公車上路 看起來很萌
2017-02-08 13:24
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星洛克馬公車今天剪綵啟用，車身彩繪療癒系列的洛克馬圖案，看起來很萌，將往返三星鄉與羅東中山公園，提供免費接駁服務。
三星鄉原有的市區公車已逾使用年限，鄉公所編列250萬元，購進3000CC中型巴士，彩繪洛克馬，當車身主圖案；洛克馬即孩童所騎的小木馬，三星鄉公所取其諧音，製作大型洛克馬，當成舉辦活動主題物，曾受邀到基隆港區等地展示。
三星鄉公所新購的中巴，取名洛克馬公車，盼深化在地特色，上路之後，作為搭載鄉民出外購物、就醫、就學的代步工具。
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