曾說醫療是「服務業」陳時中：醫師誓言

衛福部長陳時中（中）8日上任，交接典禮後隨即舉行禽流感防疫記者會，宣誓做好防疫工作。（記者方賓照攝）

2017-02-08 12:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕陳時中接任衛生福利部部長，今天在交接典禮後火速召開防疫記者會，並和媒體座談；針對他日前曾說「醫療是服務業」，他表示，這是一種「官式」的分類，我國行業中屬「醫療服務業」，且醫師誓詞中，有「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務」語句，才有此說法。

陳時中說，他能理解為何部分團體對服務業一詞的反感，因長期被壓榨的不滿，但現今行業多元，大家都是用自己的專業來為社會「服務」，職業無貴賤。

另外，對於部分醫療團體對健保具名核刪引發的爭議，陳時中說，健保政策本來就會不斷被檢討，具名核刪也一樣，並強調，別流於過往印象，認為「檢討」就是不要，「檢討」也可以是做更大、更好。

對於民眾最關心的食品安全問題，週五將上任的食藥署長是香粧品專業出身，並非食品專業，整個衛福部一級官員沒有食品專業背景；對此，陳時中說，食藥署內食品專家不缺，社會上也有許多專家，專業度一定沒問題。

不過，對於瘦肉精美豬恐叩關、日本核災區食品開放等政治牽扯到食安的問題，陳時中坦言，這的確很難用理性來討論，前面的人不容易做，「我也不容易做」，並說會對特定風險地區的食品加強安全標準和檢驗。

對於上任後的挑戰，陳時中說，要讓社會各相關團體和人民產生信心、並支持衛福部的團隊，這就是他最大的挑戰。