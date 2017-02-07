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桃市1路公車起站候車處遷移 民眾跳腳

1路公車起站候車處從中壢站前搬到這裡…候車民眾傻眼。（記者李容萍攝）

2017-02-07  23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局整合台1線26條路線，推出前8公里持市民卡乘車享「買一送一」優惠昨天上路，其中車班最為密集，往返桃園、中壢的1路公車，改由桃園、中壢客運聯營，起站候車處昨天起也從中壢火車站站前總站移到200公尺外的中壢警分局旁、中壢國小對面，令民眾批評站點太遠，且新設的候車亭沒有遮雨棚、也沒有廁所及休息區，直呼不便。

交通局公共運輸科長林乾傳表示，1路公車是客運業黃金路線，中壢起站的候車處更改，是配合機場捷運A23中壢車站的施工，未來包括龍岡幹線、中豐幹線公車的候車亭也會從站前移到延平路與1路公車相同地點，方便民眾集中轉乘，但部分公車路線經過評估，近期將移到中壢後站。

對於民眾反映新設的候車亭環境不佳，林乾傳表示，交通局正規劃興建長廊式候車亭，可提供候車座位，但因興建地點緊臨被指定為歷史建築的日治警察宿舍，還得與文化局協商後才能設置。

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  • 1路公車起站候車處從中壢站前搬到這裡…候車民眾傻眼。（記者李容萍攝）

    1路公車起站候車處從中壢站前搬到這裡…候車民眾傻眼。（記者李容萍攝）

  • 1路公車起站候車處原本在中壢站前總站這裡。（記者李容萍攝）

    1路公車起站候車處原本在中壢站前總站這裡。（記者李容萍攝）

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