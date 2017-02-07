桃市1路公車起站候車處遷移 民眾跳腳
2017-02-07 23:06
1路公車起站候車處從中壢站前搬到這裡…候車民眾傻眼。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局整合台1線26條路線，推出前8公里持市民卡乘車享「買一送一」優惠昨天上路，其中車班最為密集，往返桃園、中壢的1路公車，改由桃園、中壢客運聯營，起站候車處昨天起也從中壢火車站站前總站移到200公尺外的中壢警分局旁、中壢國小對面，令民眾批評站點太遠，且新設的候車亭沒有遮雨棚、也沒有廁所及休息區，直呼不便。
交通局公共運輸科長林乾傳表示，1路公車是客運業黃金路線，中壢起站的候車處更改，是配合機場捷運A23中壢車站的施工，未來包括龍岡幹線、中豐幹線公車的候車亭也會從站前移到延平路與1路公車相同地點，方便民眾集中轉乘，但部分公車路線經過評估，近期將移到中壢後站。
對於民眾反映新設的候車亭環境不佳，林乾傳表示，交通局正規劃興建長廊式候車亭，可提供候車座位，但因興建地點緊臨被指定為歷史建築的日治警察宿舍，還得與文化局協商後才能設置。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同
- 中市人口逾277萬 今年底將成台灣第2大城
- 永和山水庫供水拉警報 頭份、竹南用戶恐受波及
- 美妙歌聲搭書香 桃園女監將「如沐春風」
- 和男友接吻被爸爸看到 女大生：爸爸狂灌男友茶
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- NBA》甜瓜交易案破局？尼克主帥：目標仍是季後賽
- 戀愛了？ 劉品言發文告白：愛你一輩子
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 逆向車禍致老夫妻永別 粗心駕駛辯不熟路況
- （影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼
- 經典賽》澳洲移訓首場練習賽 台灣隊小勝布里斯本俠盜
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- HBL》想幫「大頭」拚 泰山譚傑龍扼腕
- 男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了
- 德微1月營收1.04億元 目標今年雙位數成長
- 英女王 在位六十五週年
- 機場捷運通車 沿線房價抗跌 長庚醫院站漲最多
- 道路評比差 基隆交通工程拿第一！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber is an isolated case, NDC deputy head says
- NBA》詹皇沒介入甜瓜交易案 紐媒假消息遭球迷痛批
- 《跑男》偏愛「西方臉」？ 傳Angelababy真正取代者是「她」
- 川普痛批「加州失控」 揚言砍光預算
- 「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍
- NBA》柯爾怒飆裁判髒話 聯盟開罰2萬5千美元 （影音）
- 中國H5N6禽傳人 致死率7成
- NBA》他前年風光加盟七六人 如今即將被賣
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 學者促速修法規範無人機
- 吳克群臉書預告要離開...「邁向三個月未知征程」
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
- 中菲行1月營收13.06億 年減2.3％
- 簡嫚書拜師夢多 突擊打肪
- 大樂透頭獎1注獨得1億元！新北彩券行開出
- 小檔案：頭城老街
- 田徑》國際田總投票 一致通過延長俄國禁令
- 人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦
- 猥褻女童 安親班司機判1年10月
- 寧可凍死也不續留美國 難民集結徒步入境加拿大
- 女童割喉凶嫌見家人光碟 檢要勘驗
- 後龍臨時攤販集中區廢除 被批善變
- 印度北部5.6地震 尚無傷亡與損壞通報
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃市1路公車起站候車處遷移 民眾跳腳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分