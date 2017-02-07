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台灣被統一會變如何？他舉這些例子被鄉民推爆

網友發問，如果台灣被中國統一，那麼現在大家的生活有什麼不同嗎？ （資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-07  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕如果台灣被中國統一，那麼現在大家的生活有什麼不同嗎？

一名鄉民在PTT上詢問「如果真的被統一，什麼事情會很不方便？」另名鄉民則回覆，「最不方便的就是你會完全失去自由，重新回到過去白色恐怖時期的狀況，政府會完全箝制你的言論，只要你敢到處講政府哪裡做錯，下場就是會被抓去關」。

鄉民也舉出例子，有中國網友因發文「成都遭遇2000年來最嚴重霧霾」，被抓去關5天，「照中共這種抓法...版上大概一半的人都會被抓去關，批踢踢大概會成為中共第一個關版的對象」。

鄉民再舉例，若中共統一後，大家都會領不到退休金，「你覺得中共會想幫忙清償這筆幾十兆的年金嗎？當然不可能..一定會通通砍掉..讓大家都領不到」。

此外，鄉民認為，在統一後，會加速人口與資金的外流，大部分的富人都會移往中國的一線都市居住，鄉民也寫下結論，「所以被中共統一的話..台灣人就會繼續過著悲慘的命運，到最後台灣只會變成貧困交加的中共肉盾之島，還有可能被中共高壓統治、血洗再血洗，就像64天安門、西藏新疆大屠殺那樣，有人願意看到台灣變成這樣嗎？」

其他鄉民見狀後也深有同感，「PTT推文會花30分鐘審核 發文推文量大減」、「這篇把很高機率的事都說出來了QQ」、「還有台灣醫療健保制度應該會崩解..」、「不用猜臺灣未來會怎樣，只要看香港現在是如何...」。

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