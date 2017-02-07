台灣被統一會變如何？他舉這些例子被鄉民推爆
2017-02-07 11:02
網友發問，如果台灣被中國統一，那麼現在大家的生活有什麼不同嗎？ （資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕如果台灣被中國統一，那麼現在大家的生活有什麼不同嗎？
一名鄉民在PTT上詢問「如果真的被統一，什麼事情會很不方便？」另名鄉民則回覆，「最不方便的就是你會完全失去自由，重新回到過去白色恐怖時期的狀況，政府會完全箝制你的言論，只要你敢到處講政府哪裡做錯，下場就是會被抓去關」。
鄉民也舉出例子，有中國網友因發文「成都遭遇2000年來最嚴重霧霾」，被抓去關5天，「照中共這種抓法...版上大概一半的人都會被抓去關，批踢踢大概會成為中共第一個關版的對象」。
鄉民再舉例，若中共統一後，大家都會領不到退休金，「你覺得中共會想幫忙清償這筆幾十兆的年金嗎？當然不可能..一定會通通砍掉..讓大家都領不到」。
此外，鄉民認為，在統一後，會加速人口與資金的外流，大部分的富人都會移往中國的一線都市居住，鄉民也寫下結論，「所以被中共統一的話..台灣人就會繼續過著悲慘的命運，到最後台灣只會變成貧困交加的中共肉盾之島，還有可能被中共高壓統治、血洗再血洗，就像64天安門、西藏新疆大屠殺那樣，有人願意看到台灣變成這樣嗎？」
其他鄉民見狀後也深有同感，「PTT推文會花30分鐘審核 發文推文量大減」、「這篇把很高機率的事都說出來了QQ」、「還有台灣醫療健保制度應該會崩解..」、「不用猜臺灣未來會怎樣，只要看香港現在是如何...」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 占中市府千坪土地45年 救國團敗訴
- 《台少盟呼籲》修法保障未滿18歲勞動權
- 漢翔國機國造簽約激勵 盤中站上40元
- 川普痛批「加州失控」 揚言砍光預算
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 〈旅遊的滋味〉北海道的藍色夢幻
- 抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT applicants’ gang background raises questions
- 梨山－武陵賞櫻專車 預售票10日開賣
- HBL》魔鬼特訓奏效 高苑2連勝
- 農會改選傳買票 中市喊出1票10萬？
- 英女王 在位六十五週年
- 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
- 教授斬師生戀 女討名牌包封口
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- 葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開
- 街頭藝人收20元打賞金 有人出200要他閉嘴
- 立委批 捧著金飯碗討飯
- 猥褻女童 安親班司機判1年10月
- 經典賽》遭大谷退賽波及 達比修吐露心聲
- NBA》Kobe魅力無法擋！高中球衣變小偷最愛
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 潘武雄專訪》吃愛妻料理養身 兒子接「棒」隨緣
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 印度北部5.6地震 尚無傷亡與損壞通報
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- HBL》普門強打內線 差點誤事
- 中風男10年無身分證 南戶所跨區助申辦
- 向李敖致敬 陳芳明：沒有他，威權統治的台灣可能更加酷寒
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 2017年職場星座運勢（下）
- 當小7店員7天 高職生盜93萬落跑
- 屏東男性失業人口 去年多2千
- 中對台圍堵又一樁 柬埔寨禁我國旗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣被統一會變如何？他舉這些例子被鄉民推爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分