大學考招改革連署 首位大學校長表態參與

2017-02-06 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣教育史上首次由高中校長、主任、督學、大學教授自主提出連署，主張大學招生程序應在高中生畢業後再啟動，至今已有252人表態參與；實踐大學校長陳振貴今（6）日主動表態，成為首位參與連署的大學校長，「應該讓高中學習正常化，大學端也不該為了搶學生形成角力」。

《聯合報》報導，陳振貴今日主動表態參與「大學，請讓我們好好教孩子」連署，成為首位參與該連署的大學校長；陳振貴指出，站在大學端，明顯感受到高三學習不完整導致學生的學力不足，大學也因此要「補」，例如推甄後讓學生先到大學選修、開設暑期學院等，「但最源頭應該是讓高中學習正常化，大學端也不該為了搶學生形成角力」。

陳振貴表示，自己完全支持「高三教學完整」，讓高三的學習正常化，站在大學端，也一定會全力配合；陳振貴並呼籲教育部好好督導招聯會，以高中完整學習為最重要的考量，讓教育部107國教改革的理想，能夠真正實現。

「大學，請讓我們好好教孩子」連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，最大更動在於要求7月再實施大學個人申請，還給高中3年完整的學習時間；目前表態參與連署的包括台灣大學電機系教授葉丙成、和平高中校長陳智源、麗山高中教務主任藍偉瑩等。