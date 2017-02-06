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和國際接軌 食藥署改11項添加物標準

2017-02-06  16:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，共11種添加物標準將修訂；草案將有60天預告評論期，蒐集各界意見。

草案修正重點為己二烯酸、己二烯酸鉀、丙酸鈣、丙酸鈉、丙酸、苯甲酸、苯甲酸鈉、異抗壞血酸鈉、D-山梨醇、胺基乙酸、結蘭膠等11項食品添加物規格標準。

食藥署簡任技正林旭陽說，這些添加物包括防腐劑、調味劑、甜味劑等，已經10幾年沒修訂過標準了，這次將標準規格修訂後，要跟上國際規範。

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  • 食品藥物管理署修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，共11種添加物標準將修訂。圖為食藥署大樓。（資料照，記者李秋明攝）

    食品藥物管理署修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，共11種添加物標準將修訂。圖為食藥署大樓。（資料照，記者李秋明攝）

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標題：和國際接軌 食藥署改11項添加物標準


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