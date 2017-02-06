台東第一鐵路橋 8日將拆除重建
2017-02-06 14:43
太平溪第一鐵路橋8日將動工拆除重建。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕東線鐵路歷史將近百年，太平溪第一鐵路橋曾是火車駛出台東市區第一個通過的橋樑，近40年前改建，隨著台東舊站廢除，成了鐵馬道橋梁，但為配合太平溪防洪，8日將動工拆除重建。
第一鐵路橋位於新生國中與中油之間的太平溪，台東縣政府建設處表示，太平溪馬蘭橋下游右岸束縮段，經縣政府爭取中央經費，設計施作台東右岸一號堤防已經完成，第一鐵路橋現有橋身已比河寬還窄，且橋墩太密集，不符合防治計畫，因此將拆除，但將重建新橋，加長加高，繼續銜接鐵馬道。
建設表示，由於台東新站到舊站間的鐵路已無實質運輸功能，原本可逕予拆除，但此鐵路段現為休憩用的鐵馬道，所以須重建新橋，配合防洪，橋身從120公尺延長到140公尺，高度抬升40公分成為拱形。
現有橋身為承載火車的巨大重量，橋墩厚實且密集，建設處表示，將採隔座拆除方式來加大防洪空間，另外，平面上的鐵軌新橋完成後也會接回。
此工程將於8日開工，以1700萬元重建，預計8月底完工，這段期間將封閉，但有規劃替代道路供民眾使用鐵馬道。
鐵路局台東工務段表示，東線鐵路雖於日治時代鋪設，但在民國70年代曾拓寬軌距，因載重加大，所以第一鐵路橋當時即已重建。
老一輩台東人說，昔日從台東舊站搭上車，很快就開上太平溪鐵路橋，橋上可看到河畔巨大的油槽，不過，去年油槽拆了，鐵橋也要重建，記憶中的台東，又有了些許變化。
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