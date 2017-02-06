屏縣去年1.7萬人失業 男性攀高、女性下降

2017-02-06 11:42

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處公布屏東縣去年失業率為3.9%，男性失業率攀高，女性失業率則下降。

屏東縣去年就業人數為40.6萬人，比前年增加5000人，但因勞動參與率上升，使得整體失業率由前年的3.8%上升至去年的3.9%。

去年屏東縣的失業人口達1.7萬人，其中男性失業者為1萬人、女性失業者為7000人。

值得注意的是，屏東縣男性失業率從前年的3.4%大幅攀升至去年的4.1%，女性失業率則從4.4%降至3.7%，呈現陰盛陽衰。

屏東縣政府近年積極推動社區照護，讓較多女性得以重新投入職場，使得女性的就業狀況獲得改善。