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草理莓眼、醬爆菊花眼 眼球搞怪甜點吸睛

搞怪甜點「草理莓眼」眼球巧克力，眼球外型灌入草莓餡料，成為噱頭十足的創意甜點。（記者劉濱銓攝）

2017-02-05  18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕「草理莓眼」、「醬爆菊花眼」是啥？南投溪頭知名景點妖怪村，今年再度惡搞推出搞怪甜點，以園區妖怪主題為藍本，將三眼怪的眼睛做成「瞐」（三目，音同默）眼球巧克力，並有草莓、跳跳糖口味，吸睛的外型與新奇的口感，在網路瘋傳蔚為風潮。

園區表示，新甜點眼球巧克力是由區內甜點夫妻檔林子傑、謝亞汶共同製作，研發超過半年，甚至遠赴日本取經，由於眼球體積不大，必須先做好外殼再灌入餡料，且因工序繁雜，製作相對耗時，因此一推出就供不應求。

園區也說，林子傑夫妻檔去年才結婚，研發甜蜜的巧克力也希望將幸福的滋味傳遞出去，而為配合搞怪主題，才特別加入草莓、跳跳糖，成為「草理莓」、「醬爆菊花」眼球巧克力，未來則會研發更多口味，盼讓人看了、吃了都能洋溢甜蜜笑容。

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  • 搞怪甜點「醬爆菊花眼」眼球巧克力，眼球外型加入跳跳糖餡料，成為噱頭十足的創意甜點。（記者劉濱銓攝）

    搞怪甜點「醬爆菊花眼」眼球巧克力，眼球外型加入跳跳糖餡料，成為噱頭十足的創意甜點。（記者劉濱銓攝）

  • 搞怪甜點眼球巧克力，師傅必須先製作巧克力外殼，才能灌入餡料，做工相當繁複。（記者劉濱銓攝）

    搞怪甜點眼球巧克力，師傅必須先製作巧克力外殼，才能灌入餡料，做工相當繁複。（記者劉濱銓攝）

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