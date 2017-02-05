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北市小提燈最後發放 人龍排了800公尺

等著領燈的人龍更一路沿伸至西本願寺，長度約800公尺，觀傳局預估，依照昨天發放的經驗判斷，大約3小時內，就會發放一空。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-05  13:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕把握「雞」會！北市小提燈「舞動奇雞」最後一梯次發放在今下午1時展開，還不到發放時間，現場就已排起長長人龍，不少民眾自備點心、飲料，席地而坐和親友聊天打發時間，綿綿人潮從中華路、成都路口一路至西本願寺園區，將近800公尺長。

台北燈會現場共設置3處小提燈發放點，分別是國稅局、中山堂、西門捷運站一號出口後方服務站，其中又以西門捷運站一號出口後方服務站人潮最為洶湧，人龍更一路沿伸至西本願寺，長度約800公尺，觀傳局預估，依照昨天發放的經驗判斷，大約3小時內，就會發放一空。

觀傳局長簡余晏昨受訪時指出，今年小提燈的數量比照去年製作11萬5000個；部分小提燈事前已分送給社福團體，及啟聰、啟智學校，其餘小提燈在北市府探索館、12行政區及台北燈會現場同步發放。

配合發放小提燈，西本願寺於台北燈會期間（2月4至12日）每日準備300人次的小提燈DIY教學。

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  • 還不到發放時間，現場就已排起長長人龍。（記者沈佩瑤攝）

    還不到發放時間，現場就已排起長長人龍。（記者沈佩瑤攝）

  • 綿綿人潮從中華路、成都路口一路蔓延至西本願寺園區，將近800公尺長。（記者沈佩瑤攝）

    綿綿人潮從中華路、成都路口一路蔓延至西本願寺園區，將近800公尺長。（記者沈佩瑤攝）

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