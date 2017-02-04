響應零撲殺政策 屏縣畜牧場認養毛小孩

2017-02-04 18:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕動保法零撲殺政策今天（4日）起步，屏東縣政府、屏東縣獸醫師公會等單位合作，在屏東科技大學舉辦狂犬病防疫、寵物健康檢查及寵物認養活動，號召畜牧場認養流浪狗，至少超過12隻毛小孩找到新主人。

屏縣府、獸醫師公會與屏縣寵物商業同業公會、大仁科大、屏科大合作，今天上午9點30分至下午3點，在屏東科技大學水產養殖系西側廣場，舉辦寵物認養活動，屏縣家畜疾病防治所長李永文帶領與會者參觀設在屏科大的收容中心。

屏東科技大學流浪動物暨捕犬人員訓練中心，成立於民國87年，在縣府委託下，收容來自屏縣各鄉鎮的流浪動物，最大收容量約200隻，現收容約160隻，內部採水簾設施，可調節室內溫度，縣府除爭改善設施，今年也大力推動畜牧農場工作犬結紮及認養，提高認養量。

今天屏東縣養豬協會常務監事方志源等人，帶領許多畜牧場主人參加活動，並認養多隻工作犬回家，其中藍伯宇一口氣認養了1隻成犬、2隻幼犬，他表示，自家養豬場已有5隻工作犬，未來再有3隻生力軍加入，更讓人放心。

屏縣府也說，收容中心每日開放認養，每週六、日上午9點到下午3點，在屏市台糖量販店、屏東公園，也都有認養活動，呼籲民眾杜絕棄養，並以認養流浪動物取代購買寵物。