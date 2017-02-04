響應零撲殺政策 屏縣畜牧場認養毛小孩
2017-02-04 18:52
〔記者羅欣貞／屏東報導〕動保法零撲殺政策今天（4日）起步，屏東縣政府、屏東縣獸醫師公會等單位合作，在屏東科技大學舉辦狂犬病防疫、寵物健康檢查及寵物認養活動，號召畜牧場認養流浪狗，至少超過12隻毛小孩找到新主人。
屏縣府、獸醫師公會與屏縣寵物商業同業公會、大仁科大、屏科大合作，今天上午9點30分至下午3點，在屏東科技大學水產養殖系西側廣場，舉辦寵物認養活動，屏縣家畜疾病防治所長李永文帶領與會者參觀設在屏科大的收容中心。
屏東科技大學流浪動物暨捕犬人員訓練中心，成立於民國87年，在縣府委託下，收容來自屏縣各鄉鎮的流浪動物，最大收容量約200隻，現收容約160隻，內部採水簾設施，可調節室內溫度，縣府除爭改善設施，今年也大力推動畜牧農場工作犬結紮及認養，提高認養量。
今天屏東縣養豬協會常務監事方志源等人，帶領許多畜牧場主人參加活動，並認養多隻工作犬回家，其中藍伯宇一口氣認養了1隻成犬、2隻幼犬，他表示，自家養豬場已有5隻工作犬，未來再有3隻生力軍加入，更讓人放心。
屏縣府也說，收容中心每日開放認養，每週六、日上午9點到下午3點，在屏市台糖量販店、屏東公園，也都有認養活動，呼籲民眾杜絕棄養，並以認養流浪動物取代購買寵物。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 響應新台幣重新設計 網友讓500元鈔票上真有伍佰！
- 原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
- 日可口可樂推「保健可樂」 號稱可抑制脂肪吸收
- 速效型止痛藥超夯 醫師：小心腎衰竭！
- 北市下週徵才活動職缺327人 科技業徵70K銷售人員
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 騎士闖紅燈撞千萬「大牛」這下賠大了！
- 正妹受訪談割包皮 觀眾全在看激凸美乳
- 平鎮早餐店火警 釀母女2人葬身火窟悲劇
- 澎湖百公頃花海 美到四月中
- 張善為病3年工作全停擺 經濟來源從哪來？
- 十大神農蔡宜修 種高麗菜年獲利500萬
- 代理宜蘭縣長 吳澤成:延續縣政
- 新北最大 賢孝童軍體驗營區啟用
- 劉德華墜馬逾半月 手寫字跡曝光洩病況
- 為何是這4人遭撤換？ 內閣改組內幕曝光！
- 黨內大老批年金改太少 副總統凌晨發文...
- 柯P參加泛藍千人宴 郝龍斌：這邊都是我的志工
- （影音）I奶女星拚獎金 奶夾口含好犯規
- 魔獸雙20 小哈達威搶走鎂光燈
- 輾死重機騎士逃逸 砂石車司機被判1年10個月
- 碧昂絲挺雙胞胎孕肚 下周登葛萊美表演
- 萬寶龍跨界訂製服 筆奢華
- 鬆綁連署門檻被視為助詹啟賢 洪秀柱：這種想法不正確
- 中職》羅嘉仁持續復健 可能下半季才重返一軍
- NBA》姚明球衣退役還想打 火箭爭氣延長賽驅逐公牛
- 高雄電影館精選》坎城金獎片 六部看個夠
- 星座專家剖析 柯P會有貴人相助
- 毒男腦內卡鐵片 涉連續縱火
- 許孟哲分手33天滿臉鬍渣 削瘦未走出情傷
- 內閣改組 4部會換將
- 戴君竹1歲女兒心疼爸午夜返家 每天苦等只為說...
- 春安落幕 警搗職業賭場達2441件
- 囂張！買彩券兼行竊 賊隔日還回店兌獎
- 周董拚百轟 珍惜有球打
- 陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居
- 車賊上網盯警蹤 滑手機閃神被逮
- 好萊塢反川普 阿諾反擊裘莉投書
- 他酒駕撞到這個東西 噁心超臭的！
- 卜派人字拖 速配奧莉薇
- 日職若沒機會 李杜軒將投入中職選秀
- 人生作業簿 一半正常一半崩潰
- 有機肥補助今年加碼 每公頃最高1萬2千元
- 務實不膨風 林聰賢內閣改組活棋
- 工商團體 籲勞動部速提一例一休配套
- 坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：響應零撲殺政策 屏縣畜牧場認養毛小孩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分