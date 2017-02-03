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綠能崛起 英國研究：全球石油需求3年內觸頂

英國研究團隊預估，電動車的普及、太陽能技術的進步，有望讓全球化石燃料的需求在2020年觸頂、停止成長。（美聯社）

2017-02-03  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國研究團隊最新公布的報告顯示，電動車的普及、太陽能技術的進步，有望讓全球化石燃料的需求在2020年停止成長，電動車預估將在2050年成為主流，屆時太陽能發電也將占全球發電量29%；研究人員表示，由於科技的進步突飛猛進，相關預測已經相對保守。

綜合媒體報導，倫敦帝國學院葛蘭姆（Grantham）研究所、英國智庫「碳追蹤計畫」（CarbonTracker）的聯合研究團隊，昨（2）日公布的最新研究報告指出，電動車市場的擴張可能快速取代汽車對於石油的需求，預估2050年時，電動車將占總汽車數的3分之2以上，每天將可取代2500萬桶石油的需求量。

而太陽能技術的進步，已讓太陽能板的成本在過去7年下降85%，預估2040年以前，太陽能發電可供應全球23%的發電量，2050年則可達29%，將會逐步取代發電廠對於煤炭的需求。

研究預估，電動車普及、太陽能發電，有望讓全球對於石油、煤炭的需求在2020年觸頂、停止成長，全球對於化石燃料的需求並將隨著綠能技術的進步逐年下降；研究人員表示，科技的進步突飛猛進，相關預測已經相對顯得保守，「化石燃料業者低估了綠能的效應」。

相關連結請見︰

研究原文《Expect the Unexpected: The Disruptive Power of Low-carbon Technology》

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相關關鍵字： 化石燃料 太陽能 環保 研究 綠能 英國 電動車
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