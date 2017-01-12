北北桃學生午餐 下學年沒水果吃？
〔記者郭安家／綜合報導〕教育部動《學校外訂盒（桶）餐採購契約參考範本》，增列有機農產品標章、台灣農產品生追溯二維條碼顯示，下學年度實施。但台北市、新北市及桃園市餐盒食品商業同業公會昨發聲明，指食材衍生價差，建議各縣市教育局做為調整午餐費之參考，且價差由政府補助；另外，公會提出共識竟包括營養午餐「應取消供應水果」。
學校營養午餐食材須具備，產銷履歷農產品（TAP）標章、台灣優良農產品（CAS）標章、吉園圃安全蔬果標章；教育部新措施增加有機農產品標章、台灣農產品生產追溯二維條碼標示，稱為4章1Q。
《蘋果日報》報導，農委會副主委陳吉仲表示，4章1Q於9月才會實施，農委會還未說要不要取消水果，各縣市政府將溝通、確保政策可行，今天討論中、南部校園的特殊情形。他坦言，目前學校所提供的水果品質，可能不是讓家長很滿意，但要求品質的時候，價格一定會上漲。
不過，三市餐盒食品公會聯合聲明建議，農委會與產業公會試算4章1Q食材衍生的價差，給各縣市教育單位做為調整午餐收費之參考；由政府補助或檢討合理餐費調整機制。
三市餐盒食品公會還提出7共識，1、營養午餐業者應有穩定供應量。2、若遇到天災（如颱風）、疫情病害，應有配套，並建議以中央畜禽農產交易行情作為標準，訂立排除條款。3、應分階段實施特殊產季分明之食材。4、建立供應平台協助業者取得價格穩定的國產食材。
5、營養午餐水果供應品項受到限制，大多仰賴進口，應取消供應水果。6、建議教育主管機關及農政單位共同擬定統一菜單及食材。7、學校供應模式應全面改用「輪餐制度」，避免食材浪費或供應量不足。
陳吉仲指出，將透過契約規範食材分配及特殊情形，避免業者找不到食材；六都也會有能讓業者取貨的食材供應平台，農委會也會要求各縣市政府批發市場拍賣4章1Q食材。
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