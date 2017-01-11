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年終獎金等款項 南市府：年前如期發放

2017-01-11  19:28

〔記者蔡文居／台南報導〕春節年關將近，台南市政府全體員工的年終獎金、退休人員月退休金及廠商工程款等，南市新聞處表示，均將在農曆過年前如期發放，讓大家開開心心過好年。

南市新聞處表示，市府將在1月18日，將員工年終獎金匯入各人帳戶。退休人員的月退金則將在1月16日匯入帳戶。至於和市府有往來的廠商工程款及所有費用付款憑單，原則上是兩天內完成付款，但春節前最後一個上班日為1月26日，只要在中午前將相關憑證送達，都會在當天完成付款。

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  • 南市府表示，市府員工年終獎金、退休人員月退休金及廠商工程款，均將在農曆過年前如期發放。（記者蔡文居攝）

    南市府表示，市府員工年終獎金、退休人員月退休金及廠商工程款，均將在農曆過年前如期發放。（記者蔡文居攝）

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