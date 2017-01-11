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老糖廠變身「十鼓新三鐵」 地獄垂降極限體驗

2017-01-11  14:12

〔記者林孟婷／台南報導〕老糖廠變身為「十鼓新三鐵」！十鼓文創園區前身為仁德舊糖廠，如今已成為知名文創園區，除了鼓藝文化之外，去年將原本作為蔗渣儲存室設置高達十五米高的透明溜滑梯，近日並再增設高空垂降、攀爬設備等，同時融入舊糖廠的設備加以改裝，新舊風格的融合吸引年輕人目光、也讓年輕族群接觸鼓樂表演藝術。

十鼓文創園區創辦人謝十表示，去年以舊蔗渣儲存室空間，打造出十五米高的極速溜滑梯，開放一年時間已經吸引近九萬人次前來體驗。

為了讓極限體驗更加全面與完善，此次運用蔗渣儲存室內，一面十五米高的牆面規劃「地獄垂降」提供垂降刺激體驗，另外，還有以蔗渣輸送帶改裝的「高空攀爬」，讓遊客挑戰高約四層樓、將近九十度垂直的攀爬，再搭配原本的極速溜滑梯，成為「十鼓新三鐵」。

謝十表示，多十鼓園區不僅保留表演藝術為發展核心之外，也思考如何連結年輕族群與表演藝術、糖業文化的情感關係，於是極限體能運動成為媒介，透過不設限的空間發展設計吸引年輕人前來感受與體驗。

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  • 極速滑梯至今已經吸引近九萬人次前來體驗。（記者林孟婷攝）

    極速滑梯至今已經吸引近九萬人次前來體驗。（記者林孟婷攝）

  • 體驗「地獄垂降」，需經過專業教練評估與講解。（記者林孟婷攝）

    體驗「地獄垂降」，需經過專業教練評估與講解。（記者林孟婷攝）

  • 以蔗渣輸送帶改裝的「高空攀爬」，體驗攀爬極限。（記者林孟婷攝）

    以蔗渣輸送帶改裝的「高空攀爬」，體驗攀爬極限。（記者林孟婷攝）

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