救台盟激發網友創作魂 「孩童的心聲」還有這些....
2017-01-11 14:17
臉書粉絲頁「小學課本的逆襲」仿救台盟所公布的孩童照，畫出改編版的「孩童心聲」並打上馬賽克。（圖截自「小學課本的逆襲」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕搶救台灣希望聯盟日前在臉書上貼出一系列孩童手舉標語的照片引發各界批評，救台盟更公布數據表示，該系列照共吸引了142萬人次的點閱率。此貼文除了引起爭議以外，也激發了網友們以創意來打臉，將「孩童的心聲」照改成各式KUSO圖。
以生動貼圖聞名的粉絲頁「小學課本的逆襲」推出最新畫作，以插畫的方式畫出「孩童的心聲」，更比照救台盟的模式，在臉部打上馬賽克，標語上則寫著「可不可以不要教我數學」，讓網友們哈哈大笑，認為這才是孩子們真正的心聲。
粉絲頁「垃圾文界的一位美少年」則用救台盟所張貼的照片P圖，將孩童手上的標語改為「主管為什麼那麼雞掰」，有網友打趣的糾正「應該要用鳥字旁的『鷄』才對」！
風格犀利的「小聖蚊的治國日記」粉絲頁則將「搶救台灣希望聯盟」改成「搶救美國希望聯盟」，將大字報改成「我不想跟黑人共用飲水『鷄』不行嗎？」等牽涉種族議題的標語。
「垃圾文界的一位美少年」則將標語改成抱怨主管。（圖截自「垃圾文界的一位美少年」臉書頁）
「小聖蚊的治國日記」將救台盟改畫成「搶救美國希望聯盟」，並寫上各式標語。（圖截自「小聖蚊的治國日記」臉書頁）
救台盟於臉書專頁上po出「孩童心聲」的貼文創下142萬點閱率，並且對於網友的言論提告。（圖截自「搶救台灣希望聯盟（Alliance of crying for hope）」臉書頁）
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