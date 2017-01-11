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屏東市70年歷史的崇蘭昌黎殿拆了

崇蘭昌黎殿上午拆除。（記者李立法攝）

2017-01-11  11:02

〔記者李立法／屏東報導〕位於屏東市崇蘭環保公園旁有70年歷史的昌黎殿，隨著新廟完工走入歷史，今天上午進行拆除，當地居民紛紛拍照留念，崇蘭昌黎殿不拜韓愈只拜三山國王的傳統將在新廟繼續保存。

崇蘭里長任俊賢表示，崇蘭昌黎殿舊廟於一九四七年前重建，很多人都以為廟內供奉的是唐朝文學家韓愈，其實廟內拜是三山國王，原因已經不可考，因舊廟狹隘老舊，廟方決定在原址後方蓋新廟。

新蓋的昌黎殿已經完工，去年底將舊廟主神移駕新廟安座，舊廟今天開始拆除，將保留部份龍柱及紀念碑，舊廟拆除後，新廟廣場將更為開闊。

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