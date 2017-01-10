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高雄長庚雷射針灸中心成立 無痛又省時

2017-01-10  19:27

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚醫院成立全台首創的「中西醫整合雷射針灸治療中心」，雷射針灸結合傳統針灸和低能量雷射治療的功效，具安全無痛、方便省時等優點，針對肥胖、過敏性鼻炎、關節炎及各種酸痛都有顯著療效。

高長中醫科系副主任胡文龍說，雷射針灸利用低能量的雷射照射穴位或筋肌膜壓痛區（阿是穴），能夠解除疼痛、痙攣及改善其他功能性疾病、並促進局部血液循環。

胡文龍指出，雷射針灸非侵入性治療，完全不痛，其減肥與止痛的療效不亞於傳統針灸，另外掌上型儀器，每穴需時5秒，單次治療僅需3到5分鐘，所以方便省時。不過目前雷射針灸自費治療1次要價400元。

該中心也與運動醫學中心及骨科合作，共同照護國手及人工膝關節置換術後患者，今年里約奧運醫療團隊就有該中心醫師參與。

高雄長庚整合兒童、中醫等中西醫學專科，提供民眾完全無痛的雷射針灸治療服務。包括肥胖、近視、鼻炎、腦中風、脊髓損傷、小兒腦性麻痺、自閉症、過動症、發育發展遲緩、妥瑞氏症、老年癡呆症、帕金森病、神經炎、運動傷害、各種痠痛等疾病治療。

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  • 胡文龍指出，雷射針灸非侵入性治療，安全不痛。（記者方志賢攝）

    胡文龍指出，雷射針灸非侵入性治療，安全不痛。（記者方志賢攝）

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