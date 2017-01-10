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天冷心血管疾病就醫增 危險族群要留意

2017-01-10  12:24

〔記者林彥彤／台北報導〕今年冬天好暖，不過，根據氣象預報指出，週五將有冷氣團來襲，低溫可下探至15度；對此，國健署也發布訊息提醒，冬天氣溫驟變，心血管疾病就醫比率增加1到2成，除了保暖要做好外，具「三高」病史以及年長者更要特別留意，如出現胸悶、胸痛和頭暈等心臟病徵兆，一定要儘速就醫。

國健署今天表示，冬天因心血管疾病就醫比率增加約1到2成，主要原因是，隨著氣溫降低時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道說，提早發現心臟病病徵，民眾要注意，如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，此時應儘速就醫。

王宗道再說，部分更年期女性也會出現心肌梗塞「非典型症狀」，如噁心、嘔吐、氣喘、背痛等，不易辨別，建議民眾要尋求專科醫師診治。

國健署提醒，民眾切勿輕忽天冷帶來的影響，特別是危險族群如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病或是肥胖者等，要注意「頸部」與「頭部」保暖，並規律服藥、定期回診和測量血壓。

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  • 今年冬天好暖，不過根據氣象預報指出，周五將有冷氣團來襲，低溫可下探至15度。（記者林彥彤攝）

    今年冬天好暖，不過根據氣象預報指出，周五將有冷氣團來襲，低溫可下探至15度。（記者林彥彤攝）

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