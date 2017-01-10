長期咳血不好治，醫師：部分可評估手術根治

2017-01-10 19:14

〔記者王俊忠／台南報導〕長期咳血不好治，郭綜合醫院醫師指造成咳血原因很多，但不是每位咳血病人都適合手術治療，原則以肺功能許可、出血病灶侷限部分肺葉的患者適合，術後咳血問題常能獲得良好改善，民眾如有藥物能治癒以外的咳血問題，可到胸腔外科評估手術治療可行性。

郭綜合醫院胸腔外科主治醫師李武駿表示，造成咳血的疾病順序排名，第一名是肺結核，其次為支氣管擴張、肺癌等，但不是所有病患都適合開刀治療。較適合手術者是肺功能許可、出血病灶侷限部分肺葉，如局部型支氣管擴張症、肺結核感染後導致的肺局部空洞化及麴菌球感染、肺部動靜脈形成不良症、第三期以前肺癌、局部型肺炎、肺挫傷與氣管支氣管腺瘤或肉芽增生病變等。

李醫師說，符合開刀條件的咳血症患者，大多可以接受胸腔鏡手術，以切除病變肺葉為主，其他如胸腔鏡支氣管動脈結紮術或氣管鏡雷射手術，雖有不錯治療效果，但有些病人可能會復發。

他強調，目前咳血病人治療大致以內科治療為主，但外科手術治療成功案例越來越多，一旦患者發生咳血，如不是以藥物能治癒的疾病如肺結核，應可嘗試轉介到胸腔外科評估手術治療的可行性，提供病患較多治療選擇機會。