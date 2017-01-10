老翁打嗝吃肌肉鬆弛劑 陷入昏迷險沒命

衛福部彰化醫院腎臟內科醫師蔡旻叡指出，腎功能不好的患者，飲食服藥需多加注意。（記者陳冠備攝）

2017-01-10 17:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕80歲陳姓榮民患有腎臟疾病，因打嗝不停而到鄰近診所拿藥，陳翁服用所方開立藥劑後竟失去意識，昏迷指數一度只剩3，經緊急送往衛福部彰化醫院急救才救回一命，彰化醫院腎臟內科醫師蔡旻叡檢視藥歷，發現陳翁昏迷前曾服用診所開立的肌肉鬆弛劑（baclofen），引發嚴重副作用造成昏迷，雖救回一命，但卻得面臨終身洗腎的命運。

住在彰化的陳姓榮民是慢性腎臟病第5期患者，目前在台中榮總就醫服藥，日前因為打嗝不止只好就近診所拿藥，陳翁吃完藥後昏昏欲睡，睡到隔日還陷入昏迷，家屬趕緊送往彰化醫院急救，昏迷指數只剩3，腎功能衰竭，情況危急。

蔡旻叡指出，陳翁被送達時，對外界刺激完全沒反應，經抽血、斷層掃描等檢查均未發現中風症狀，僅有現腎功能不好，因此懷疑是藥物引起，經健保雲端藥歷查詢，發現陳翁前一天服用了腎臟病患者不能服用的肌肉鬆弛劑，以致造成昏迷，連忙進行血液透析（洗腎）3次，昏迷2天後才逐漸清醒，不過腎功能已遭破壞，須長期洗腎。

蔡旻叡說，肌肉鬆弛劑（baclofen）是一種抑制腦部中樞神經傳導的藥物，用於鬆弛肌肉，也用於治療打嗝，一般人不會有問題，但該藥需從腎臟代謝，若有腎臟疾病的人，容易因代謝不良，在大腦中的濃度會越來越高，造成神經毒性，進而產生嗜睡、噁心或昏迷等副作用。

蔡旻叡也說，打嗝是位於胸腔與腹部之間的橫隔膜神經受刺激，造成痙攣，喉嚨無法控制產生的聲音，醫學上沒有特定療效藥物，坊間建議憋氣喝水，不過喝太多水也不好，建議可循腸胃病狀服藥，若打嗝不止或是經常性打嗝，有可能是身體出現警訊，應儘速就醫檢查。