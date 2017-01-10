糖尿病患者福音 注射胰島素也能改善掉髮危機
2017-01-10 13:39
〔記者張議晨／台北報導〕糖尿病患者常見掉髮，但因對注射胰島素存有訛傳，往往不願注射，造成血糖持續飆高，使得頭皮越來越「禿」。一名62歲大學教授，7年前開始治療糖尿病，因糖化血色素高，併用口服降血糖藥與胰島素注射，醣化血色素控制在9％左右，原本光禿禿的頭皮也已長出黑髮。
收治病例的書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，民眾即使未罹患糖尿病，但若出現飯前血糖偏高，就是處於糖尿病前身的「葡萄糖失耐症」，會出現掉髮現象，若醣化血色素持續大於10％，掉髮問題就會越趨明顯。
他解釋，造成掉髮問題，主要是體內胰島素分泌少，造成血糖持續升高，讓體內蛋白質合成停止，而影響到頭髮生長，是糖尿病「不為人知」的併發症之一。
一名65歲男性，服用降血糖藥物超過10年，無效後血糖漸漸升高，經醫師建議改併用胰島素注射降低血糖，除醣化血色素恢復正常外，頭頂部也漸漸冒出黑髮。
洪建德指出，臨床經驗發現，使用胰島素3個月後，血糖會步入穩定，頭髮也能恢復生長，且髮色均以黑色為主。上面二例患者均是使用胰島素治療半年後，意外長出新髮，且持續數年。
不過，因不少糖尿病友誤以為胰島素注射會產生副作用，洪建德說，坊間對胰島素副作用的說法都屬「訛傳」，一般糖尿病初期患者先以口服藥控制血糖，若仍無法降低，則需搭配胰島素注射，除能「增髮」外，其他如心血管疾病、肺炎等多種急性感染症的發生機率也能大幅降低。
他強調，注射胰島素可以「增髮」主要是血糖控制得宜，並不代表掉髮都能利用胰島素治療。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知
- 週五起轉濕冷 吳德榮：中南部有1月少見的降雨
- 華航A350商務艙 獲雙料設計獎
- 「斷指」泡機油1小時 微創手術成功接回
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 不敵超強暴風雨 明星神木屹立千年今驟倒！
- 10年磨一劍！ 許孟哲入選台灣冰球國家隊
- NBA》2017首周最佳球員 柯瑞巴特勒上榜
- 李妍憬與小黃運將互毆 雙方均傷害罪嫌起訴
- 飛利浦掃地機器人 超薄吸客
- 蔡：定期協助企業組團 考察中美洲
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 反制欠稅大戶五鬼搬運 法界擬訂專法追訴
- 小時黃疸換血 長大捐血回饋
- 大溪樂活巴大鶯線調整 學生上學遲到
- 第一果菜市場改建》150億工程費 官股主導北農人事才能用
- 浩鼎5高層被控涉內線交易 今股價大跌4％開出
- MLB》打擊率全聯盟第3差 光芒1.6億補強外野手
- 機場公車資訊 更新慢半拍
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
- 1/10重要財經新聞一覽
- 捐鞋做公益 兼挺MIT
- 翁曾持浩鼎記名股票 至少4000張
- 離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 曾銘宗爭取國民黨鞭 黨內解讀布局參選台北市長
- 小三嬌喊「那根刺得我好痛」 法官查無通姦事證判無罪
- 蒙藏委員會將不併入陸委會 業務打散到各部會
- 英研究：酒吧小酌一番 有益身心健康
- 「豐臀金」搶案17名疑犯被捕 最年長者竟73歲
- 幫弱勢生脫貧 產官攜手助存圓夢金
- 自由廣場》咦，內閣不是很多經濟博士嗎？
- 自我設限 台美關係難脫一中桎梏
- 林全的1元紅包 金雞納福亮相
- 車城將拆泡腳池 千萬公帑泡湯
- 院士呼籲辭退翁啟惠 中研院出面回應
- 買五月天門票好過年！新巡演售票時間公布
- 震災截肢勇士突問賴清德是否北上？賴笑答......
- NBA》肘擊卓吉奇 克拉克森遭罰48萬
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：糖尿病患者福音 注射胰島素也能改善掉髮危機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分