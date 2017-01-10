糖尿病患者福音 注射胰島素也能改善掉髮危機

2017-01-10 13:39

〔記者張議晨／台北報導〕糖尿病患者常見掉髮，但因對注射胰島素存有訛傳，往往不願注射，造成血糖持續飆高，使得頭皮越來越「禿」。一名62歲大學教授，7年前開始治療糖尿病，因糖化血色素高，併用口服降血糖藥與胰島素注射，醣化血色素控制在9％左右，原本光禿禿的頭皮也已長出黑髮。

收治病例的書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，民眾即使未罹患糖尿病，但若出現飯前血糖偏高，就是處於糖尿病前身的「葡萄糖失耐症」，會出現掉髮現象，若醣化血色素持續大於10％，掉髮問題就會越趨明顯。

他解釋，造成掉髮問題，主要是體內胰島素分泌少，造成血糖持續升高，讓體內蛋白質合成停止，而影響到頭髮生長，是糖尿病「不為人知」的併發症之一。

一名65歲男性，服用降血糖藥物超過10年，無效後血糖漸漸升高，經醫師建議改併用胰島素注射降低血糖，除醣化血色素恢復正常外，頭頂部也漸漸冒出黑髮。

洪建德指出，臨床經驗發現，使用胰島素3個月後，血糖會步入穩定，頭髮也能恢復生長，且髮色均以黑色為主。上面二例患者均是使用胰島素治療半年後，意外長出新髮，且持續數年。

不過，因不少糖尿病友誤以為胰島素注射會產生副作用，洪建德說，坊間對胰島素副作用的說法都屬「訛傳」，一般糖尿病初期患者先以口服藥控制血糖，若仍無法降低，則需搭配胰島素注射，除能「增髮」外，其他如心血管疾病、肺炎等多種急性感染症的發生機率也能大幅降低。

他強調，注射胰島素可以「增髮」主要是血糖控制得宜，並不代表掉髮都能利用胰島素治療。