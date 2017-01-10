一例一休衝擊? 學校活動中心假日借不到
2017-01-10 18:46
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員張廖乃綸、陳政顯今天表示，最近接獲社團反應，假日向學校租借活動中心遭拒，理由是因為一例一休沒有人手，議員要求教育局出面協調學校，提出配套措施，讓全市學校統一因應，以免影響社團、社區的活動。
張廖乃綸指出，最近有社團投訴，向南屯區某國中假日租借活動中心，以前都沒問題，最近校方以一例一休造成人手不足為由，拒絕出借；經過協調，校方同意出借，但只能在週六，付加班費請工友加班，週日仍無法出借，如此還是造成社團不便，她呼籲市府正視這個問題。
陳政顯指出，學校出借活動中心給社團、社區等，可活化校園空間，帶動經濟活絡，教育局應主動協調各校協調，建立統一的處理準則，不要讓一例一休成為扼殺團體或組織活動的理由。
議員李榮鴻也說，台中市空污嚴重，很多社團活動都設法移到室內，學校活動中心不出借，社團要到那裡去辦活動？
教育局長彭富源對此表示，勞基法新制上路後，學校可透過人事輪班安排，以及使用場地租金收入支應加班費方式因應，不會影響活動中心租借；另外，對於議員所提的特定學校，經該局與校長瞭解後，校方已開放週六、日，而該局進一步訪談其他學校校長，他們皆表示一例一休上路後，活動中心借用情形不會改變。
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