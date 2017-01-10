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女力發揮 正修師生「衣物迅速掉落曬衣架」奪3國際大獎

2017-01-10  18:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕曬衣架上的衣服一件件折收，耗工又費時，是許多人都有的不便經驗。正修科大企管研究所師生研發「衣物迅速掉落曬衣架」，過程中吃了多家鐵工廠閉門羹，幸好遇上熱心機車排氣管廠商代工完成，一舉奪得3個國際獎項。

企管系老師周秀蓉總是為收衣困擾，因此與企研所學生尤姿晴、柯茹庭一起動念發想，製作「衣物迅速掉落曬衣架」，花了半年完成，還拿下烏克蘭、克羅埃西亞國際發明展金牌，及羅馬尼亞發明協會特別獎，正申請專利中。

她們設計的曬衣夾連動組，每支曬衣夾一邊以墊片固定，3支曬衣夾中間裝置一組套筒，並在曬衣夾間穿過拉繩，拉繩末端連結控制桿子，形成一套連動組，經由拉繩帶動每個曬衣夾，呈現開啟狀態，達到迅速收衣效果。

為了找人製作曬衣架，柯茹庭可是吃足了苦頭。她說，一路找了6家鐵工廠，但業者看到她是女學生，愛理不理，且開模費用高昂，不想為「玩票」的學生製作，後來找到燕巢區一家機車排氣管廠，牛姓業者熱心相助，還給予製作上的意見。

周秀蓉說，大家聽到企管系參賽，都會質疑「不是工科怎會發明」？但三個獎項證明了她們努力，她說，其實正修企管系大三有堂「創意思考訓練課程」，鼓勵發明、創業。

尤姿晴玩發明已有一段時間，2015年即以「多功能拼裝式砧板」，獲教育部全國大專專題實務競賽佳作，柯茹庭更是懷著創業夢想，毅然從時尚設計系轉到企研所。

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  • 正修科大老師周秀蓉（中）與學生尤姿晴（右）、柯茹庭（左）投入發明，一舉奪下3個國際大獎。（記者洪臣宏攝）

    正修科大老師周秀蓉（中）與學生尤姿晴（右）、柯茹庭（左）投入發明，一舉奪下3個國際大獎。（記者洪臣宏攝）

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