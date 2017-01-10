女力發揮 正修師生「衣物迅速掉落曬衣架」奪3國際大獎
2017-01-10 18:30
〔記者洪臣宏／高雄報導〕曬衣架上的衣服一件件折收，耗工又費時，是許多人都有的不便經驗。正修科大企管研究所師生研發「衣物迅速掉落曬衣架」，過程中吃了多家鐵工廠閉門羹，幸好遇上熱心機車排氣管廠商代工完成，一舉奪得3個國際獎項。
企管系老師周秀蓉總是為收衣困擾，因此與企研所學生尤姿晴、柯茹庭一起動念發想，製作「衣物迅速掉落曬衣架」，花了半年完成，還拿下烏克蘭、克羅埃西亞國際發明展金牌，及羅馬尼亞發明協會特別獎，正申請專利中。
她們設計的曬衣夾連動組，每支曬衣夾一邊以墊片固定，3支曬衣夾中間裝置一組套筒，並在曬衣夾間穿過拉繩，拉繩末端連結控制桿子，形成一套連動組，經由拉繩帶動每個曬衣夾，呈現開啟狀態，達到迅速收衣效果。
為了找人製作曬衣架，柯茹庭可是吃足了苦頭。她說，一路找了6家鐵工廠，但業者看到她是女學生，愛理不理，且開模費用高昂，不想為「玩票」的學生製作，後來找到燕巢區一家機車排氣管廠，牛姓業者熱心相助，還給予製作上的意見。
周秀蓉說，大家聽到企管系參賽，都會質疑「不是工科怎會發明」？但三個獎項證明了她們努力，她說，其實正修企管系大三有堂「創意思考訓練課程」，鼓勵發明、創業。
尤姿晴玩發明已有一段時間，2015年即以「多功能拼裝式砧板」，獲教育部全國大專專題實務競賽佳作，柯茹庭更是懷著創業夢想，毅然從時尚設計系轉到企研所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」
- 春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路
- 興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
- 日光曬豆、牛車壓豆夾 傳統手工紅豆重現萬丹
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 法部擬訂「藐視法庭」等罪 妨害司法行為得負刑責
- 興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
- 台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠
- 基隆教師明上街抗議年金改革 市府嚴陣以待
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 惡老闆性侵女員工 拿走內褲做紀念
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 北美國際車展 概念車改款車拚場
- 兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年
- NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 統一食安檢驗中心啟用
- 豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼
- 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
- 陪同談判竟持槍恐嚇 公親變事主
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
- 已婚渣男想吃軟飯 刪除配偶欄名字還稱元配是「阿姨」
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女力發揮 正修師生「衣物迅速掉落曬衣架」奪3國際大獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分