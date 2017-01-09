馬偕醫院春節假期門診看這裡！

2017-01-09 18:33

〔記者林彥彤／台北報導〕快過年了，馬偕醫院今天公布春節期間門診看診情形，春節預計初一和初二全天停診，其餘天數則有提供部分門診，建議民眾可上網預先查詢。

馬偕醫院表示，除了急診每日照常服務外，除夕1月27日則是上午部分門診，初一（28日）和初二（29日）全天停診；初三和初四則是上午及下午有部分門診；初五恢復全日正常看診。

馬偕醫院表示，詳細門診情形，如有不清楚的部分，民眾可上官網查詢。http://www.mmh.org.tw/index_big5.html