賴神當推銷員 2000尾台灣鯛15分鐘賣光光

春節台灣鯛行銷推廣活動，市長賴清德（右二）充當主廚及推銷員，大力促銷。（記者蔡文居攝）

2017-01-08 12:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市農業局今天上午在東區假日農市（大東夜市廣場）舉辦「鯛細選、喜迎新春─春節台灣鯛行銷推廣活動」，市長賴清德充當主廚及推銷員，民眾大排長龍搶購，400份共2000尾台灣鯛，約15分鐘就賣光光。

台南市農業局今天共準備了400份，共2000尾台灣鯛促銷販售，每份共五5尾，連同盛裝的保冷袋，一份賣200元，同時也準備了清蒸、紅燒台灣鯛等料理食譜供民眾參考。

市長賴清德偕同立委林俊憲、農業局長許漢卿一起到場促銷，賴清德當場扮起大廚與林俊憲一起烹煮紅燒台灣鯛。他自嘲說，現場大家都是料理高手，「我是關公面前舞大刀」。隨後，賴清德喊價促銷說，「來喔！來喔！一份不用500，也不用400、300，一份賣200啦！」民眾大排長龍，約15分鐘左右就賣光光。

主辦單位表示，台灣鯛促銷在元月25及26日過年前還會舉辦2天，地點一樣在假日農市，這次錯過的民眾，下次得提早來。

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賴清德（右）扮起大廚與立委林俊憲（右二）一起烹煮紅燒台灣鯛。（記者蔡文居攝）

賴清德充當推銷員，2000尾台灣鯛一下子就賣光光。（記者蔡文居攝）