老婆「洗」錢 先生這下GG了..

2017-01-07 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕有名男網友在臉書發文、上傳照片，表示自己忘記把放在口袋裡的私房錢拿出來，結果太太洗褲子時，把鈔票也一起洗了，隨後這疊千元大鈔，被太太用曬衣夾夾著曬乾。這件事情也讓這名男網友哭喊，「被發現了，充公」。

隨後這篇PO文被轉載至《爆料公社》，不到2小時，吸引逾5800人按讚、近220筆回應。網友笑稱，這是「一個洗錢的概念」，以及太太「衣服洗得超開心」，而且是最心甘情願的一次。還有人說，「看這老婆的得意表情，一臉完勝的模樣」。

另有網友幸災樂禍表示，「世界上最遠的距離，看的到花不到」、「這下GG惹」，甚至有人補槍，「最慘的是還被追問私房錢怎麼來的」。但也有人建議先別嘆氣，「快去把其他褲子藏起來」，不過多數的網友均表示，這位苦主男網友的行徑，是「老公違法藏錢被逮，老婆合法洗錢變為己有」。